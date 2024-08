6 Agosto 2024 – Niger e Mali annunciano la rottura dei rapporti diplomatici con l’Ucrain

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La giunta militare delha deciso di interrompere icona “con effetto immediato“, accusando Kiev di sostenere “gruppi terroristici“. La decisione segue quella analoga presa daldue giorni prima dopo la dura sconfitta patita delle sue forze armate a Tinzaouten. Gli Stati Uniti hanno annunciato che avrebbero sventato l’assassinio sul loro territorio di un politico o di funzionari governativi da parte di un pachistano legato all’Iran, per vendicare la morte del generale iraniano Qassem Soleimani ucciso nel 2020 in un attacco americano. Il ministro degli esteri israeliano Israel Katz ha chiesto di “eliminare rapidamente” Yahya Sinwar, nominato da Hamas nuovo leader politico del gruppo in sostituzione di Ismail Haniyeh ucciso a Teheran la settimana scorsa.