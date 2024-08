10eLotto a Siena un bel colpo da 20mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Firenze, 7 agosto 2024 – Il concorso deldi martedì 6 agosto ha portato fortuna alla Toscana, con un importante premio centrato a. Un fortunato giocatore ha realizzato un "9", vincendo, come riportato da Agipronews. Questo concorso ha distribuito complessivamente 26,3 milioni diin tutta Italia, portando il totale dei premi distribuiti dall'inizio del 2024 a oltre 2,3 miliardi di. Anche il Lotto ha regalato soddisfazioni alla Toscana. Sempre nel concorso di martedì 6 agosto, la regione ha registrato vincite per un totale di oltre 42 mila. In particolare, a Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze, sono stati vinti 21.660grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi su tutte le ruote. Un'altra vincita significativa è stata registrata ad Arezzo, dove un giocatore ha portato a casa oltre 21 mila