Visita guidata di sera a tema | Stelle e Arte

(Di martedì 6 agosto 2024) CITTÀ DELLA PIEVE - Per la notte di San Lorenzo (10 agosto) l’Ufficio Turistico Comunale di Città della Pieve propone una, alle 21:30, a" con pnza dall’Infopoint in Piazza Matteotti. Il giro prevede una prima tappa a Palazzo Della Corgna dove il soffitto dell’atrio del piano nobile ospita l’affresco Chronos seduto sulla ruota dello zodiaco di Salvio Savini. Si proseguirà poi con laal Museo Civico Diocesano di Santa Maria dei Servi in cui si racconterà del culto duecentesco della Madonna della Stella, dell’affresco di Perugino commissionatogli dalla Compagnia dei Disciplinati della Stella e di quello di autore ignoto. Lasi concluderà nelle cripte della Cattedrale dei SS.