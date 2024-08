VIDEO – Inter ad Appiano Gentile c’è aria di festa! Due gli ‘eventi’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 agosto 2024) L’sta lavorando in vista dell’amichevole in programma domani, mercoledì 7 agosto, a Monza contro l’Al-Ittihad. Adoggi è un giorno speciale e gli eventi sono due in particolare, legati alla coppia delle coppie: Lautaro Martinez e Marcus Thuram ULTIMI IMPEGNI NON UFFICIALI – L’di Simone Inzaghi si avvicina sempre di più all’esordio in campionato, fissato per il prossimo 17 agosto a Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino. Prima però c’è da terminare nel miglior modo possibile questa preparazione estiva, con le ultime due amichevoli, certamente più impegnative delle precedenti. Una contro l’Al-Ittihad di Karim Benzema, in programma domani all’U-Power Stadium di Monza alle ore 20.30 e l’altra, l’ultima prima dell’inizio della Serie A, contro il Chelsea a Londra domenica 11 agosto alle ore 16.