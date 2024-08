VIDEO ? Arnautovic e Correa grane per l’Inter | Inter-News Web TV

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 agosto 2024) Tra undici giornifarà il suo esordio in campionato a Marassi contro il Genoa e in avanti è nata una mini emergenza. Con Taremi einfortunati, Inzaghi potrà affidarsi solamente a Lautaro Martinez, appena rientrato, e Marcus Thuram. In aggiunta l’esubero Joaquin. A proposito del Tucu, insieme ad, sono duesul groppone della dirigenza. Senza almeno una partenza,non potrà acquistare la quinta punta. Ne hanno parlato nel loro approfondimento Romina Sorbelli e Alessia Gentile suWeb Tv. EMERGENZA – Undici giorni all’esordio contro il Genoa e ventiquattro alla chiusura del mercato: l’agosto delsta per entrare nel vivo sia in ottica campo che di mercato. Per arrivare alla famosa quinta punta, la dirigenza dovrà prima piazzare uno tra Joaquine Marko. Impresa non banale.