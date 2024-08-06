Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 19:45 (Di martedì 6 agosto 2024) Viabilità DEL 6 AGOSTO 2024 ORE 19.20 ALESSIO CONTI IN APERTURA LA A24 Roma TERAMO, TRATTO CHIUSO PER INCIDENTE TRA CARSOLI E VICOVARO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. TRAFFICO BLOCCATO ANDIAMO SULLA A1 Roma FIRENZE DOVE È DIVAMPATO UN INCENDIO AL KM 517 CODE IN AUMENTO TRA PONZANO RomaNO MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 19:15 - RITARDI ANCHE SULLA LINEA FL1 ORTE FIUMICINO PER CONSENTIRE LE VERIFICHE E L’INTERVENTO DEI TECNICI SULLA LINEA TRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA. I TRENI REGIONALI E ALTÀ VELOCITÀ POSSONO SUBIRE VARIAZIONI. I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E’ STATO RIAPERTO IL TRATTO TRA PONTINA E LAURENTINA, PERMANGONO FORTI RIPERCUSSIONI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE CON INCOLONNAMENTI DALLA ROMA- FIUMICINO IN CARREGGIATA ESTERNA E DALL’APPIA IN INTERNA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 18:45 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E’ STATO RIAPERTO IL TRATTO TRA PONTINA E LAURENTINA, PERMANGONO FORTI RIPERCUSSIONI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE CON INCOLONNAMENTI DALLA ROMA- FIUMICINO IN CARREGGIATA ESTERNA E DALL’APPIA IN INTERNA. I TRENI REGIONALI E ALTÀ VELOCITÀ POSSONO SUBIRE VARIAZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 18:15 - È TORNATO SCORREVOLE ANCHE SULL’A1 FIRENZE ROMA AL KM 555 VERSO SUD DOVE È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE. DA ALESSSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. RITARDI ANCHE SULLA LINEA FL1 ORTE FIUMICINO PER CONSENTIRE LE VERIFICHE E L’INTERVENTO DEI TECNICI SULLA LINEA TRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA. romadailynews
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