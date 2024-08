Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 agosto 2024)DEL 6 AGOSTOORE 18.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE E’ STATO RIAPERTO IL TRATTO TRA PONTINA E LAURENTINA, PERMANGONO FORTI RIPERCUSSIONI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE CON INCOLONNAMENTI DALLA- FIUMICINO IN CARREGGIATA ESTERNA E DALL’APPIA IN INTERNA. IN CARREGIATA INTERNA SI STA IN CODA ANCHE TRA NOMENTANA E TIBURTINA.