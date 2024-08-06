Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 19:15 (Di martedì 6 agosto 2024) Viabilità DEL 6 AGOSTO 2024 ORE 18.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E’ STATO RIAPERTO IL TRATTO TRA PONTINA E LAURENTINA, PERMANGONO FORTI RIPERCUSSIONI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE CON INCOLONNAMENTI DALLA Roma- FIUMICINO IN CARREGGIATA ESTERNA E DALL’APPIA IN INTERNA. IN CARREGIATA INTERNA SI STA IN CODA ANCHE TRA NOMENTANA E TIBURTINA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 18:45 - IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. CODE SULLA ROMA FIUMICINO VERSO L ‘EUR NELLA ZONA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CI SPOSTIAMO SULLE CONSOLARI SULL’APPIA ALL’ALTEZZA CAVA DEI SELCI CODE IN DIREZIONE DEI CASTELLI RESTIAMO IN ZONA SULL’ARDEATINA CODE PER LAVORI TRA IL RACCORDO E VIA DELLA FALCOGNANA NELLE DUE DIREZIONI CODE PER LAVORI SULLA PONTINA IN DIREZIONE DI LATINA TRA VIA DEI RUTULI E VIA DI VALLELATA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO CIRCOLAZIONE È SOSPESA PER DANNI ALLA LINEA CAUSATI DA UN INCENDIO A CASERTA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 18:15 - DA ALESSSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO CIRCOLAZIONE È SOSPESA PER DANNI ALLA LINEA CAUSATI DA UN INCENDIO A CASERTA. I TRENI REGIONALI E ALTÀ VELOCITÀ POSSONO SUBIRE VARIAZIONI. RIPERCUSSIONI DIRETTE IN IMMISSIONE SUL RACCORDO DALLA PONTINA E DALL’ ARDEATINA RISOLTO L’INCIDENTE CHE CAUSAVA CODE SULLA A24 ROMA TERAMO TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA, IL TRAFFICO È TORNATO REGOLARE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 17:45 - IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. TRATTO CHIUSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA PONTINA E LAURENTINA PER CONSENTIRE L ‘INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PERCORSI ALTERNATIVI. I TRENI REGIONALI E ALTÀ VELOCITÀ POSSONO SUBIRE VARIAZIONI. È TORNATO SCORREVOLE ANCHE SULL’A1 FIRENZE ROMA AL KM 555 VERSO SUD DOVE È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE. romadailynews
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