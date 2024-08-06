Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 18:45 (Di martedì 6 agosto 2024) Viabilità DEL 6 AGOSTO 2024 ORE 18.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E’ STATO RIAPERTO IL TRATTO TRA PONTINA E LAURENTINA, PERMANGONO FORTI RIPERCUSSIONI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE CON INCOLONNAMENTI DALLA Roma- FIUMICINO IN CARREGGIATA ESTERNA E DALL’APPIA IN INTERNA. IN CARREGIATA INTERNA SI STA IN CODA ANCHE TRA NOMENTANA E TIBURTINA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 18:15 - IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE L’INCENDIO SEGNALATO IN PRECEDENZA STA CAUSANDO INCOLONNAMENTI NEL TRATTO COMPRESO TRA LA ROMA FIUMICINO E L’ARDEATINA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. DA ALESSSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 17:45 - I TRENI REGIONALI E ALTÀ VELOCITÀ POSSONO SUBIRE VARIAZIONI. È TORNATO SCORREVOLE ANCHE SULL’A1 FIRENZE ROMA AL KM 555 VERSO SUD DOVE È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE. RITARDI ANCHE SULLA LINEA FL1 ORTE FIUMICINO PER CONSENTIRE LE VERIFICHE E L’INTERVENTO DEI TECNICI SULLA LINEA TRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA. DA ALESSSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 17:15 - DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2024 ORE 16. TRAFFICO DEVIATO SUL POSTO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA RALLENTATA LA LINEA FL1 ORTE- FIUMICINO AEREOPORTO PER INTERVENTO DEI TECNICI SULLA LINEA TRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA. INCIDENTRE ANCORA ATTIVO TRA SEZZE SCALO E CERIARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. romadailynews
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