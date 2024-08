Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 agosto 2024)DEL 6 AGOSTOORE 17.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE L’INCENDIO SEGNALATO IN PRECEDENZA STA CAUSANDO INCOLONNAMENTI NEL TRATTO COMPRESO TRA LAFIUMICINO E L’ARDEATINA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. TRATTO CHIUSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA PONTINA E LAURENTINA PER CONSENTIRE L ‘INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PERCORSI ALTERNATIVI. RIPERCUSSIONI DIRETTE IN IMMISSIONE SUL RACCORDO DALLA PONTINA E DALL’ ARDEATINA RISOLTO L’INCIDENTE CHE CAUSAVA CODE SULLA A24TERAMO TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA, IL TRAFFICO È TORNATO REGOLARE. È TORNATO SCORREVOLE ANCHE SULL’A1 FIRENZEAL KM 555 VERSO SUD DOVE È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE.