Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 18:15 (Di martedì 6 agosto 2024) Viabilità DEL 6 AGOSTO 2024 ORE 17.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE L’INCENDIO SEGNALATO IN PRECEDENZA STA CAUSANDO INCOLONNAMENTI NEL TRATTO COMPRESO TRA LA Roma FIUMICINO E L’ARDEATINA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. TRATTO CHIUSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA PONTINA E LAURENTINA PER CONSENTIRE L ‘INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PERCORSI ALTERNATIVI. RIPERCUSSIONI DIRETTE IN IMMISSIONE SUL RACCORDO DALLA PONTINA E DALL’ ARDEATINA RISOLTO L’INCIDENTE CHE CAUSAVA CODE SULLA A24 Roma TERAMO TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA, IL TRAFFICO È TORNATO REGOLARE. È TORNATO SCORREVOLE ANCHE SULL’A1 FIRENZE Roma AL KM 555 VERSO SUD DOVE È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 17:45 - RIPERCUSSIONI DIRETTE IN IMMISSIONE SUL RACCORDO DALLA PONTINA E DALL’ ARDEATINA RISOLTO L’INCIDENTE CHE CAUSAVA CODE SULLA A24 ROMA TERAMO TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA, IL TRAFFICO È TORNATO REGOLARE. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO CIRCOLAZIONE È SOSPESA PER DANNI ALLA LINEA CAUSATI DA UN INCENDIO A CASERTA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 17:15 - I TRENI ALTA VELOCITÀ SUBISCONO CANCELLAZIONI O LIMITAZIONI DI PERCORSO. INCIDENTRE ANCORA ATTIVO TRA SEZZE SCALO E CERIARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PRESTARE ATTENZIONE ATTIVO ANCHE L’INCIDENTE SULLA A24 ROMA TERAMO TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA CI SONO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE ROMA E NELLA CAPITALE UN INCENDIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DIVAMPATO TRA LAURENTINA E PONTINA CREA CODE IN CARREGGIATA INTERNA DA ARDEATINA ALLA PONTINA CON CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO MENTRE È CHIUSA LA CARREGGIATA ESTERNA, AL MOMENTO CI SONO CODE IN AUMENTO TRA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA LAURENTINA, UN ALTRO INCIDENTE CREA CODE SULLA PONTINA IN DIREZIONE DI ROMA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN PROVINCIA DI LATINA RESTA CHIUSA LA VARIANTE ALLA STATALE DEI MONTI LEPINI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 16:30 - VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2024 ORE 16. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A1 FIRENZE ROMA INCIDENTE AL KM 555 VERSO SUD, CI TROVIAMO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO. DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma