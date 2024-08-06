Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 17:15 (Di martedì 6 agosto 2024) Viabilità DEL 6 AGOSTO 2024 ORE 16.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A1 FIRENZE Roma INCIDENTE AL KM 555 VERSO SUD, CI TROVIAMO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA MONTECELIO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 16:30 - TRAFFICO DEVIATO SUL POSTO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA RALLENTATA LA LINEA FL1 ORTE- FIUMICINO AEREOPORTO PER INTERVENTO DEI TECNICI SULLA LINEA TRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA. VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2024 ORE 16. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A1 FIRENZE ROMA INCIDENTE AL KM 555 VERSO SUD, CI TROVIAMO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 15:30 - VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2024 ORE 15. PRESTARE DUNQUE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA PER I PERCORSI ALTERNATIVI CI SPOSTIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO E’ TORNATA REGOLARE LA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A1 FIRENZE ROMA RISOLTO L INCIDENTE CAUSA DELLE CODE IN DIREZIONE FIRENZE TRA ORTE E MAGLIANO SABINA, TRAFFICO SCORREVOLE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 12:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, SUL TRATTO URBANO ROMA-TERAMO E SULLA ROMA-FIUMICINO SULLA A24 ROMA-TERAMO INVECE PER LAVORI CI SONO RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE TERAMO CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL1 ORTE-ROMA FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLAZIONE È ANCORA RALLENTATA, SONO IN CORSO LE VERIFICHE TECNICHE SULLA LINEA TRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA POSSIBILI CANCELLAZIONI, LIMITAZIONI DI PERCORSO E RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI REGIONALI SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ, MA SULLA FIRENZE-ROMA LA CIRCOLAZIONE IN PRECEDENZA RALLENTATA, IN DIREZIONE ROMA, TRA CIVITELLA E ORTE RISOLTO IL GUASTO A UN TRENO, È TORNATA REGOLARE I TRENI ALTA VELOCITÀ HANNO SUBITO RITARDI FINO A 20 MINUTI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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