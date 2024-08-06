Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 12:30 (Di martedì 6 agosto 2024) Viabilità DEL 6 AGOSTO 2024 ORE 12.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2024 ORE 11. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE DAL RACCORDO ANULARE A SPINACETO, PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE LATINA SULLA A24 ROMA-TERAMO PER LAVORI CI SONO RALLENTAMENTI DA TIVOLI A CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE TERAMO CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI LA CIRCOLAZONE è IN GRADUALE RIPRESA I TRENI ALTA VELOCITà COINVOLTI HANNO SUBITO RITARDI FINO A 60 MINUTI SEMPRE SULLA LINEA ALTA VELOCITà, MA SULLA FIRENZE-ROMA LA CIRCOLAZIONE è RALLENTATA, IN DIREZIONE ROMA, TRA CIVITELLA E ORTE PER IL GUASTO A UN TRENO I TRENI SONO INSTRADATI SULLA LINEA CONVENZIONALE CON RITADI FINO A 20 MINUTI INFINE, SULLA FL1 ORTE-ROMA FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLAZIONE è ANCORA RALLENTATA, SONO IN CORSO LE VERIFICHE TECNICHE SULLA LINEA TRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA POSSIBILI CANCELLAZIONI, LIMITAZIONI DI PERCORSO E RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI REGIONALI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 10:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE CODE DAL RACCORDO ANULARE A SPINACETO IN DIREZIONE LATINA CON RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO CODE A PARTIRE DALL’OSTIENSE CI SPOSTIAMO SULLA A24 ROMA-TERAMO CODE PER LAVORI DA TIVOLI E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE TERAMO CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINE ANEI PRESSI DI CASERTA POSSIBILI RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITÀ INFINE, SULLA FL1 ORTE-ROMA FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLAZIONE è ANCORA RALLENTATA, SONO IN CORSO LE VERIFICHE TECNICHE SULLA LINEA TRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA POSSIBILI CANCELLAZIONI, LIMITAZIONI DI PERCORSO E RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI REGIONALI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 09:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE AUTO IN CODA PER TRAFFICO IN INTERNA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA CODE DAL RACCORDO A SPINACETO, VERSO LATINA SEMPRE SULLA PONTINA MA IN DIREZIONE ROMA CODE AD APRILIA DA VIA GUARDAPASSO A VIA NETTUNENSE INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL1 ORTE-ROMA FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLAZIONE è RALLENTATA, SONO IN CORSO LE VERIFICHE TECNICHE SULLA LINEA TRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA POSSIBILI RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI REGIONALI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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