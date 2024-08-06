Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 09:15 (Di martedì 6 agosto 2024) Viabilità DEL 6 AGOSTO 2024 ORE 08.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE RESIDUE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI APRILIA E Più AVANTI, SEMPRE SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA DA VIA APRILIANA A VIA PIAN DI FRASSO LA CIRCOLazioNE è REGOLARE NEI DUE CASI IN DIREZIONE Roma DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 08:45 - VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2024 ORE 08. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE RESIDUE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI APRILIA E Più AVANTI, SEMPRE SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA DA VIA APRILIANA A VIA PIAN DI FRASSO LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE NEI DUE CASI IN DIREZIONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 08:15 - VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2024 ORE 08. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE RESIDUE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI APRILIA E Più AVANTI, SEMPRE SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA DA VIA APRILIANA A VIA PIAN DI FRASSO LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE NEI DUE CASI IN DIREZIONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 07:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA VIA APRILIANA A VIA PIAN DI FASSO Più AVANTI, SEMPRE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA NEI DUE CASI IN DIREZIONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
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