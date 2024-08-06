Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 08:15 (Di martedì 6 agosto 2024) Viabilità DEL 6 AGOSTO 2024 ORE 08.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE RESIDUE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI APRILIA E Più AVANTI, SEMPRE SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA DA VIA APRILIANA A VIA PIAN DI FRASSO LA CIRCOLazioNE è REGOLARE NEI DUE CASI IN DIREZIONE Roma DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 07:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA VIA APRILIANA A VIA PIAN DI FASSO Più AVANTI, SEMPRE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA NEI DUE CASI IN DIREZIONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 20:30 - 20 TOMMASO RENZI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI MONTEPORZIO CATONE, TRAFFICO REGOLARE TRAFFICO RALLENTATO SULL’A24 ROMA-TERAMO ALL’ALTEZZA DI CASTEL MADA IN DIREZIONE DI TERAMO IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA ROMAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 19:45 - 20 TOMMASO RENZI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE PER INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’A1 MILANO-NAPOLI SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE SINISTRO CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI GENIO CIVILE, TRAFFICO REGOLARE TRAFFICO INCOLONNATO SULL’ARDEATINA NEI PRESSI DEL DIVINO AMORE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO DELLE CODE ANCHE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCHIE E SULLA CASILINA NEI PRESSI DI FINOCCHIO AUTO IN CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA L’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI E OSTIA ANTICA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA ROMAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
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