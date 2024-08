Vermi nel pesce L' ultima denuncia sulle Olimpiadi il campione sbotta sul cibo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 agosto 2024) Alla mensa olimpica di Parigi 2024 sono stati trovati «nel». A raccontarlo in un'intervista al sito 'Inews' è il nuotatore britannico Adam Peaty, triploolimpico, vincitore della medaglia d'argento ai 100 metri rana. Uno sfogo sulla dubbiosa - per non dire pericolosa in questo caso - qualità delservito agli atleti che sta facendo scalpore sulla stampa d'Oltralpe, ma non solo, che va ad alimentare il fiume di critiche sull'organizzazione dei Giochi olimpici. Nell'occhio del ciclone, ancora una volta, c'è proprio il, che di sicuro a Parigi 2024 non è all'altezza della rinomata gastronomia francese. Nei menù troppa poca carne e proteine in generale, con un'alimentazione che non consente agli atleti di recuperare dopo le gare estenuanti, sotto temperature piuttosto alte, oltre alle quantità troppo scarse.