Vaiolo delle scimmie mpox l’OMS valuta lo stato di emergenza per il nuovo ceppo più letale

(Di martedì 6 agosto 2024) L’epidemia scatenata dale più pericolosodisi è estesa oltre i confini della Repubblica Democratica del Congo, in Africa: recenti casi sono stati segnalati in Costa d’Avorio, in Kenya e in diversi altri Paesi africani. Il virus, che appartiene al clade I, provoca malattie più gravi e mortali e si trasmette anche attraverso contatti non sessuali.