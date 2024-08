Una voce amica e un aiuto per gli anziani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) “Ad agostonon siete soli“. È questo il nome dell’iniziativa promossa dal Servizio sociale dedicata ade fragili che resteranno in città nel corso del mese. Tante le proposte in collaborazione con Croce Rossa Italiana - comitato di Muggiò, azienda Multiservizi Muggiò srl e farmacie comunali, oltre al Centro di Promozione Sociale Cascina Faipò. L’iniziativa è rivolta ai cittadini di Muggiò e vuole rispondere ai bisogni delle persone anziane sole, in particolare nel periodo estivo, durante il quale potrebbe emergere più che negli altri periodi, necessità di ascolto e sostegno. I cittadini con più di 75 anni che hanno bisogno di sostegno nel caso di assenza di familiari, badanti o vicini di casa, fino al 31 agosto potranno rivolgersi ai numeri di telefono 039.27.09.401 e 039.27.09.465 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 per trovare ascolto e avere compagnia.