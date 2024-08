Un posto al sole se l’amore è finito c’è poco da ricucire

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 6 agosto 2024) Che bella coppia, il pilota invisibile e la scema di guerra!!! È proprio simpatico il siparietto tra Rosa e la sua amica, che coinvolge anche Bice e Sergio. E anche le ragazze vestite da spiaggia fanno bene all’unica soap che non chiude neppure ad agosto. Altrimenti chealsarebbe? La scenetta però non piace a Guido, giunto al mare per chiedere scusa a Mariella, e forse ricominciare con lei. Ma appena entrata in casa si becca un vaso in fronte da Bice indirizzato a Sergio. Guido coglie così la palla al balzo per accusare ancora Mariella di avere un’amica così pettegola e isterica, e di non essersi mai allontanata da lei. “Ma che colpa ho io se la mia amica è cosi?” gli chiede Mariella ormai sgomenta. È chiaro che per Guido questo è l’ennesimo pretesto per tornare a Napoli da solo, accusare la moglie e piombarsi tra le braccia di Claudia.