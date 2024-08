Ucraina | Mosca ‘esercito Kiev ha tentato di sfondare nella regione di Kursk’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 ago. (Adnkronos) – L'esercito ucraino avrebbedidi Kursk, in Russia, al confine con l'oblast' di Sumy. Lo ha riferito Aleksey Smirnov, governatore regionale di Kursk. Anche canali Telegram russi hanno scritto che un gruppo di sabotaggio e ricognizione con equipaggiamento pesante sarebbe entrato questa mattina nell'oblast. Smirnov ha affermato che le guardie di frontiera russe "hanno impedito uno sfondamento del confine" nei distretti di Sudzhansky e Korenevsky. L'esercito ucraino non ha commentato queste affermazioni, che non possono essere verificate in modo indipendente.