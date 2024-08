Tutto ciò che si deve sapere quando si scelgono gli occhiali da sole

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di martedì 6 agosto 2024) In estate si ha più voglia e necessità di indossare glida, e si desiderano belli e alla moda. Capitano più occasioni all’aperto e glitante volte diventano un accessorio prezioso e griffato di un outfit particolare; bisogna pensare però che sono molto di più di una parte importante del look; glisono un elemento fondamentale per la salute degli occhi. Infatti, secondo i dati forniti da Clinica Baviera, una delle aziende leader in Europa nel settore dell’oftalmologia, un italiano su quattro indossadadi scarsa qualità acquistati in luoghi inappropriati e ingiustificati, come negozi di accessori, mercatini dell’usato e siti web in cui si trovano imitazioni di marchi noti. È molto importante ricordare che non tutti glisoddisfano i requisiti necessari per preservare la salute visiva.