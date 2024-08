Tumori | Paita ‘più entrate ma meno risorse contro cancro al seno’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 ago. (Adnkronos) – ?Il Governo ci dice che sta prendendo decine di miliardi di euro in più (di quelli che si aspettava) dalle tasse e che la spesa pubblica continua ad aumentare. Tanti soldi, come se non ci fosse un domani. E tutto ti aspettiche per quest?anno il Governo ti toglie circa 800.000 euro per i test genomici per il carcinoma mammario. Solo a dicembre dell?anno scorso ci eravamo battuti in legge di Bilancio per portare a casa un milione in più, ma a quanto pare per Meloni si tratta di troppeper prevenire il tumore al seno?. Lo ha detto Raffaella, senatrice di Italia Viva, nel corso della dichiarazione di voto sul Ddl Rendiconto.