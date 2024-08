Trattative avanzate per stabilimento auto Donfeng in Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Sono in fase avanzata lecon l'aziendamobilistica cinese Dongfeng Motors con l'unità di attrazione degli investimenti esteri del Mimit per la realizzazione di unoproduttivo inche funga da hub per tutta l'Europa. Secondo quanto risulta all'ANSA il progetto potrebbe coinvolgere anche impresene del settore della componentistica e/o una partecipazione pubblica di minoranza. A inizio luglio, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha incontrato nel corso della sua missione a Pechino i vertici dell'azienda cinese proprio per discutere di potenziali investimenti in