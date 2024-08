Trasporto aereo vertice all’Enac su capacità scali italiani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 agosto 2024) Laaeroportuale al centro della riunione che si è svolta oggi, in Enac, per un esame congiunto finalizzato a programmare le prossime stagioni di traffico, riducendo al minimo i possibili disservizi legati all’aumento del traffico. La riunione, convocata dal direttore generale Alessio Quaranta, è stata presieduta dal presidente Enac Pierluigi Di Palma e ha visto la partecipazione deo maggiori rappresentanti della filiera. Dall’analisi delle programmazioni già definite, si legge in una nota, la prossima stagione Inverno 2024/2025 non presenta particolari problemi, mentre per la Estate 2025, l’Enac provvederà a verificare laoperativa e infrastrutturale per glipiù congestionati di Bergamo , Venezia, Bologna, Napoli , Catania e Palermo. Tutto il settore ha manifestato apprezzamento per realizzare interventi condivisi per l’estate 2024.