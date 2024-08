Tragedia ad Arezzo piccola di 3 anni muore annegata

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 6 agosto 2024) Articolo pubblicato martedì 06 Agosto 2024, 17:32 È morta dopo giorni di ricovero all’ospedale Meyer di Firenze la bambina di quasi 3soccorsa il 29 luglio in una piscina di Bucine, in provincia di, per un caso di annegamento. Si tratta della figlia di due turisti tedeschi che si trovavano in vacanza in L'articoloaddi 3proviene da Il Difforme.