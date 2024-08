Traffico Roma del 06-08-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 agosto 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione riaperte alil sottovia Ignazio Guidi e via Lucania per un incidente code su via Cassia in prossimità di via dell’Isola Farnese nelle due direzioni gli allenamenti per incidente sulla via Cristoforo Colombo sulla carreggiata laterale all’altezza di via Rosa Guarnieri Carducci in direzione dell’EUR bravi corre sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare dallavicino alla Pontina da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità