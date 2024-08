Traffico Roma del 06-08-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 agosto 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione code sulla diramazioneSud n’è andata aperintenso tra Torrenova e il grande raccordo anulare altre file insultato Urbano della A24-teramo per un incidente da via Togliatti e la tangenziale est lavora in corso proprio sulla tangenziale est dall’uscita e Salaria Tor di Quinto si viaggia su carreggiata ridotta per l’installazione di una barriera sparticode e rallentamenti in caso diintenso chiusa viale Carlo Tommaso Odescalchi siamo in zona a Tor Marancia per una voragine tra via Livio Agresti e via Giuseppe Cerbara a Monteverde chiusa temporaneamente via Antonio Cerasi per lavori da via Marcantonio Odescalchi e via Tarquinio Vipera per il trasporto pubblico sulla metro a per lavori di rinnovo fino al 9 settembre chiusa la stazione Ottaviano la stazione Spagna invece resterà chiusa fino al ...