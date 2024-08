Tennis | Torneo Montreal Sinner Dispiaciuto per Parigi fisico ok

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 6 agosto 2024) L'azzurro dopo il forfait alle Olimpiadi riparte dal Canada.(CANADA) - "Sono arrivato qui presto, già martedì scorso. Ho voluto fare così per evitare il jet lag e per prepararmi al meglio su questa superficie. Qui lo scorso anno è iniziato un po' tutto, con la mia prima affermazione in un