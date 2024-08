Tennis | a Carrara alta benemerenza civica per Musetti

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 6 agosto 2024) Il prestigioso riconoscimento per il successo in Davis e per il bronzo a Parigi2024.- Il Comune diassegnerà l'a Lorenzo. Ilta toscano, nato proprio ail 3 marzo del 2002, fresco vincitore della medaglia di bronzo nel singolare maschile