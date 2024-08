Surf le medaglie d’oro delle Olimpiadi vanno a Kauli Vaast e Caroline Marks

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Dopo tante difficoltà per colpa del meteo e cancellazioni varie, si è ufficialmente concluso il programma delper quanto riguarda i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nello splendido scenario di Teahupo’o, Tahiti, abbiamo assistito alle finali dei due tabelloni e, come sempre, lo spettacolo non è mancato. Andiamo, quindi, a scoprire come sono andate le cose nella Polinesia Francese. La medagliaal maschile è andata, nettamente, al franceseche ha sconfitto l’australiano Jack Robinson con il punteggio di 17.67 (migliora onda 9.50, seconda 8.17) contro 7.83. La medaglia del bronzo è finita sul collo del brasiliano Gabriel Medina con il punteggio di 15.54 (7.77 migliore onda 1, 7.77 seconda migliore onda) contro i 12.43 del peruviano Alonso Correa (6.83 migliora onda 1, 5.60 migliore onda 2).