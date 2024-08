Sul bus senza biglietto aggredisce i controllori Inseguimento in centro a Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 – Sale sul bus. E’ accaduto in pienonella serata di oggi, 6 agosto. Un viaggio che si è trasformato in un incubo per i presenti a bordo del mezzo che hanno assistito alla scena. Ma, fortunatamente, non erano soli. Mentre l’uomo, di nazionalità peruviana, ha reagito con violenza al controllo, infatti, una pattuglia del 181° Nucleo Pegaso era già pronta a intervenire. Gli uomini dell’Associazione nazionale carabinieri hanno infatti visto quello che stava accadendo ed entrambi, Alessio Tei e Niccolò Faggi, si sono adoperati per mettere in sicurezza la situazione. L’uomo ha così improvvisato una fuga: è sceso dal bus e ne ha preso un altro in corsa, all’altezza di via XXV Aprile. E per seminare la pattuglia è poi di nuovo sceso per prendere un altro mezzo fino a piazza Indipendenza.