Suicidio nel carcere di Biella è il 64esimo da inizio anno

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 ago. - (Adnkronos) - Nuovoin, ildall'dell'. Un detenuto si è impiccato ieri sera nella Casa circondariale di, scrive in una nota Uilpa Polizia penitenziaria sottolineando che il detenuto aveva 55 anni, era di origine albanese, e che a nulla sono valsi i soccorsi. E che, ai 64 detenuti che si sono tolti la vita, bisogna aggiungere i 7 appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. "Nella sostanziale indifferenza del Governo, non si ferma la carneficina nelle carceri del Paese e siamo a un numero di morti assurdo, mai visto in precedenza", denuncia il segretario generale della UilPa Polizia Penitenziaria Gennarino De Fazio. Un altro, il 63esimo, è avvenuto solo lunedì.