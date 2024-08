Sos del sindaco al prefetto | Una situazione esplosiva anche per l’ordine pubblico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Nei giorni scorsi, raccogliendo le preoccupazioni di molti cittadini coinvolti in interventi riguardanti il bonus 110%, ildi Pieve Pierluigi Costanzo aveva scritto aldi Milano Claudio Sgaraglia per evidenziare le problematiche di alcuni stabili, che stanno creando in alcuni casiproblemi di ordinesul territorio. Parliamo in particolare di via dei Pini, 4, 6 e 7, coinvolti dal superbonus 110 edei civici 2 e 5, dei cantieri di via Roma, via Fausto Coppi 1 e via Mascagni 16/20. Ilha chiesto un tavolo di confronto con tutti gli amministratori condominiali interessati e le relative ditte coinvolte, affinché si possa trovare soluzione immediata a diversi problemi, tra cui l’emergenza parcheggi e la gestione dei rifiuti in via dei Pini.