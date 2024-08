Sorpresi mentre stanno per rapinare una banca il tribunale li scarcera | Non avevano un piano

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di martedì 6 agosto 2024) Due pluripregiudicati sono arrestati vicino a unadi Terni con un punteruolo e delle maschere. Per i giudici però non ci sono Ildi Perugia ne ha però disposto lazione, in assenza di "prova della predisposizione di undefinito nel dettaglio"