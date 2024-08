SINNER NADAL FEDERER DJOKOVIC | il saggio di Christophe Bernelle

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 6 agosto 2024) Edizione italiana a cura di Claudio Pistolesi (Gremese Editore) Unsul potenziamento del tennis mentale scritto da un ex giocatore e psichiatra,, con la collaborazione di Arnaud Ramsay, e curato per l’edizione italiana da un grande campione del tennis, Claudio Pistolesi. Esce per Gremese Editore un vero e proprio manuale di allenamento dell’intelletto per migliorare le proprie prestazioni in ambito tennistico.