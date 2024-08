Simeri | L’Inter la squadra da battere E su Inzaghi vi dico una cosa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 agosto 2024) Simone, ex attaccante di Bari e Verona, ha parlato nel corso della puntata di Sportitalia. Nel corso dei tanti temi toccati,si è soffermato sul percorso delsotto la guida di Simone. FORTI – A poche settimane dal via ufficiale della nuova stagione di Serie A, in casa Inter si lavora a ritmi serrati per farsi trovare pronta a difendere il tricolore conquistato poco più di tre mesi fa. Nel corso della puntata di ieri sera su Sportitalia, Simone, ex calciatore di Taranto, Bari e Verona, ha parlato dei nerazzurri e della rincorsa al prossimo scudetto. Queste le parole dell’attaccante classe ’93 che da poco ha firmato con la Folgore Caratese «ad ora è lada, senza ombra di dubbio. I nerazzurri per me sono forte in tutti i reparti, con un allenatore fortissimo che è Simone