Si tratta di una tappa importante per l' atleta italiana ipovedente che vestirà i colori della nazionale dopo aver vinto due medaglie di bronzo ai mondiali paralimpici un anno fa Tappa importante però anche per tutto il movimento delle sport Lgbtq+

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 6 agosto 2024) Era il marzo 2023 e la velocistaValentina Petrillo decise di non gareggiare ai Master indoor di atletica in Polonia a causa di una campagna d’odio online contro la sua partecipazione, e in generale contro quellaatlete transgender nelle categorie femminili. Chissà se gli odiatori si rifarvivi a settembre, quando Petrillo parteciperà alle Paralimpiadi di Parigi 2024.