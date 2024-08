Sharon Verzeni Gianna Del Gaudio e Daniela Roveri | tre delitti irrisolti in 17 chilometri e l’ipotesi del serial killer

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Bergamo, 6 agosto 2024 – Seriate, Bergamo, Terno d’Isola. Tresenza colpevoli sono racchiusi nello spazio di 17. Ci ha pensato la geografia a unire gli omicididi tre donne, tutte accoltellate, lungo una retta che devia solo leggermente verso il quartiere di Colognola, il più a Sud della città di Bergamo, un tempo Comune autonomo. Seriate Uccise da chi? La domanda è la stessa, il territorio pure. Il rischio che vengano archiviati come “cold case“ della Bergamasca anche. Otto anni fa, a Seriate, nella notte tra il 26 e il 27 agosto 2016 muoreDel, 63 anni, insegnante in pensione. Lo scenario dell’omicidio è casa sua, la villetta dove abita col marito, Antonio Tizzani, ex capostazione accusato della prima ora.