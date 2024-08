Serbia-Australia oggi in tv quarti basket maschile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Tutte le informazioni per seguire, sfida deidi finale del torneodialledi. Jokic e compagni vogliono proseguire il loro cammino dopo il secondo posto nel girone alle spalle del Dream Team statunitense, sulla loro strada l’che ha superato il suo gruppo con una sola vittoria, contro la spagna. Palla a due prevista per le 14.30 di martedì 6 agosto e sarà possibile seguire la sfida sulla piattaforma streaming Discovery+, che trasmette integralmente la manifestazione a cinque cerchi. Possibile trovare anche la diretta su Sky Sport e Dazn, che mettono a disposizione degli abbonati canali aggiuntivi per i Giochi. Rai2 e RaiSport si occupano della trasmissione in chiaro con palinsesto definito a inizio giornata e un occhio di riguardo per le competizioni che coinvolgono atleti italiani.