Senna inquinata annullato allenamento di nuoto

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 6 agosto 2024) AGI- Quinto annullamento per unnelle acque delladall'inizio delle Olimpiadi di Parigi. Questa mattina l'dei nuotatori che venerdì saranno impegnati nella gara dei 10 chilometri in acque libere è stato cancellato. Niente, quindi, nemmeno per l'azzurro Gregorio Paltrinieri che nei giorni scorsi aveva più volte espresso perplessità per la scelta di far disputare competizioni nelle inquinate acque della