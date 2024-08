Seamen ancora battuti Il presidente Mutti | | Ma vedo cose buone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Quarta sconfitta consecutiva per iMilano: nell’undicesima giornata di European League of Football i milanesi sono stati superati in casa dalla corazzata Stuttgart Surge per 51 a 18. Contro i tedeschi, ime primatisti della Central Conference, poteva diventare una disfatta molto pesante quella del Velodromo Vigorelli, ma di fronte ai tedeschi i marinai sono riusciti a reagire e a contenere il passivo. "Si è una sconfitta, non stiamo certo parlando di una vittoria, ma guarderei il bicchiere mezzo pieno - evidenzia ilPaolo-. Contro una delle pretendenti al titolo, i ragazzi hanno fatto vedere, a sprazzi, buon gioco e idee. Il nuovo qb Salum deve abituarsi al campionato europeo, cercando di proteggere di più la palla".