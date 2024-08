Scampia | bozza dl omnibus contributo fino a 1 100 euro a sfollati

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 ago. (Adnkronos) – Arriva unad hoc,a 1.100al mese, per le famiglie che devono o hanno dovuto lasciare le Vele didopo il crollo del ballatoio che il 24 luglio scorso ha provocato tre morti e 12 feriti. Le risorse a supporto delle famiglie rimaste senza un tetto sono previste nell’articolo 19 del decretoatteso domani in Consiglio dei ministri. Nelladel dl si legge che ildi sostegno alla spesa è riconosciuto nella misura massima di 400per i nuclei monofamiliari, sale a 500 per quelli con due persone, a 700 per quelli composti da tre,ad un massimo di 900per le famiglie composte da cinque o più persone. A tale somma possono essere aggiunti altri 200se nelle famiglie sono presenti persone over 65 o disabili con invalidità non inferiore al 67%.