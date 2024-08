Roma donna trovata morta a Fonte Nuova | ad ucciderla almeno un colpo di pistola Fermato il marito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 – Orrore alle porte di: questa mattina il cadavere di unaè stato trovato all’interno della sua auto a. I soccorsi sono stati inutili: il personale sanitario non ha potuto che constatare la morte, causata daundi. Sul posto sono giunti i carabinieri di Mentana e della campagnia di Monterotondo. Al vaglio la posizione del, che è statoed è attualmente in caserma. Notizia in aggiornamento