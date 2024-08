Roma carabinieri attirati dalle urla di aiuto sventano l’aggressione ad una donna

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 – Idella Stazione diCentocelle sono intervenuti, in via dei Pini, nel parco adiacente la caserma,dida parte di una, unana di 35 anni, che in quel momento era stata aggredita dall’ex marito, successivamente arrestato in flagranza perché gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. Ieri la coppia, in fase di separazione, si era data appuntamento al parco pubblico dove l’uomo,no di 55 anni, avrebbe dovuto prendere con sé il figlio minore. Successivamente, a seguito di un diverbio sorto per futili motivi, l’uomo avrebbe strattonato e aggredito l’ex compagna ma è stato bloccato dal tempestivo intervento dei militari.