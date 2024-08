Rissa nel condominio | i Carabinieri arrestano 5 persone e ne denunciano 2 in stato di libertà

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio di ieri, idella Compagnia di Avellino sono intervenuti a Cervinara ove era stata segnalata una furiosa lite condominiale. Sul posto i militari dell’Arma hanno, con non poca fatica, pacato gli animi e identificato i partecipanti alla zuffa, tutti appartenenti a due nuclei familiari. Nel contempo sono state sottoposte a sequestro una mazza da baseball e un tubo di ferro di circa mezzo metro. La lite sarebbe verosimilmente scaturita per motivi ereditari. L’immediata attività indagine svolta daidella Stazione di Cervinara ha portato all’arresto di 2 donne e 3 uomini (di età compresa tra i 32 e i 76 anni), ritenuti responsabili del reato di “aggravata”. Per analogo reato sono state denunciate altre due, entrambe accompagnate presso l’ospedale di Benevento a seguito delle lesioni riportate.