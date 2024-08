Riassunto | NEC APAC firma un accordo strategico con Spectro Cloud per accelerare l’innovazione cloud nativa

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 6 agosto 2024) SINGAPORE–(BUSINESS WIRE)–NEC Asia Pacific (NEC), la sede regionale ASEAN dell’azienda tecnologica globale NEC Corporation, e, fornitore californiano di piattaforme di gestione Kubernetes, hannoto unper promuovere-native per le società. Con la crescita esponenziale di applicazioni moderne e containerizzate che includono carichi di lavoro AI/ML, analisi in tempo reale e database con vari casi d’uso in diversi settori, alle organizzazioni servono le cità di livello enterprise per eseguire tali applicazioni in modo efficiente e sicuro. NEC riconosce l’immenso valore della piattaforma Palette di, che opera senza soluzione di continuità in qualsiasi ambiente:, data center e postazioni edge.