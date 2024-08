Rekeep pack green per fornitura abbigliamento radioprotezione

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 6 agosto 2024) (Adnkronos) – Il Gruppo, player italiano attivo nell’integrated facility management, comunica che la propria controllata Servizi Ospedalieri Spa, società specializzata nei servizi di lavanolo e sterilizzazione per il settore sanitario, ha avviato una innovativa collaborazione con Movo, startup attiva in soluzioni diaging riutilizzabile, con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo di confezioni monouso in ambito L'articoloperproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.