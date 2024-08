Rekeep pack green per fornitura abbigliamento radioprotezione

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 6 agosto 2024) (Adnkronos) – Il Gruppo, player italiano attivo nell’integrated facility management, comunica che la propria controllata Servizi Ospedalieri Spa, società specializzata nei servizi di lavanolo e sterilizzazione per il settore sanitario, ha avviato una innovativa collaborazione con Movo, startup attiva in soluzioni diaging riutilizzabile, con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo di confezioni monouso in ambito