Purtroppo è lui Auto contro il guardrail morto il famoso medico Cristiano Huscher | impatto tremendo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 agosto 2024) Un notoitaliano ha perso la vita in queste ore in un tragico incidente d’. L’uomo, un luminare nel campo della chirurgia, ha perso la vita lunedì 5 agosto a Isernia a bordo di una Mini Cooper. La tragedia è accaduta nel pomeriggio: il dottore ha prima perso illlo della sua, finendouna due passi dal centro commerciale dei Melograni a Roccaravindola, precisamente al chilometro 27+800 della Strada Statale 85, a Pozzilli.Leggi anche: Sharon Verzeni, svolta nelle indagini: trovato un coltello sporco di sangue A causa della gravità dello schianto, sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per estrarlo dalle lamiere accartocciate dell’. Poco più tardi, una volta fuori, ilè stato trasportato al Veneziale in condizioni gravissime.