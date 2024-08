Professore aggiunto e altre nuove figure per la ricerca al vaglio del Consiglio dei Ministri

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 6 agosto 2024) Nuovi strumenti a disposizione di università, enti pubblici die istituzioni Afam per inquadrare meglio chi fa, in modo da rispondere alle diverse esigenze garantendo un percorso a tutele crescenti, e l 'introduzione della figura del, per richiamare esperti altamente qualificati provenienti dall’estero o anche dal mondo professionale : sono queste le principali