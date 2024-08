Prevenzione e sicurezza Il servizio in via Stoppani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Casa della salute di Sant’Anna in comodato all’Ats Insubria: la giunta comunale nella seduta dell’altro giorno ha approvato la bozza del contratto con Ats Insubria relativo all’utilizzo di parte di immobile di via4, di proprietà comunale, per lo svolgimento dell’attività diambienti di lavoro (Dipartimento di igiene esanitaria). In base al nuovo assetto del sistema sociosanitario regionale, che prevede il rafforzamento della rete di prestazioni attraverso le Case di comunità, gli Ospedali di comunità e le Centrali operative territoriali, negli ultimi tempi è stata rivista l’organizzazione sul territorio delle funzioni di Ats e Asst Valle Olona. Ilambienti di lavoro era situato nell’immobile di piazza Plebiscito.