Prete arrestato per abusi su minori la Gip | “Padre Melis pericoloso ha l’Hiv e non usava precauzioni”

(Di martedì 6 agosto 2024) Padre Andrea, ilnei giorni scorsi a Genova per violenza sessuale su minore, "è portatore di Hiv e ha intrattenuto rapporti senza precauzioni" esponendo la vittima "al pericolo". Lo ha scritto la gip che, in virtù della pericolosità del soggetto, ha disposto i domiciliari per il sacerdote. I legali del religioso ribattono: "È in cura e non può trasmetterlo".